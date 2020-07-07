Врач рассказала об оптимальной температуре кондиционера в жару

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07.07.2020, 16:23, Разное

Терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальную температуру
кондиционера в жару. По ее словам, летом кондиционер перестал быть предметом
роскоши и стал необходимостью.

Романенко отметила, что пользоваться кондиционером в жару
необходимо правильно, иначе можно простудиться. Терапевт объяснила, что
оптимальная температура кондиционера приблизительно равна 26 градусам.

“Она [температура тела] составляет 36.6, соответственно,
устанавливаем [кондиционер] на 26 градусов”, – сказала эксперт. Она
отметила, что меньше 26 градусов при длительном нахождении в помещении
устанавливать не нужно, ведь есть большой шанс заболеть.

Также эксперт рекомендовала включить кондиционер на более
низкие температуры при входе в помещение и, выйдя из него, подождать понижение
комнатной температуры. После нужно вернуть значение на оптимальное, сообщает “Царьград”.



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