Врач рассказала об оптимальной температуре кондиционера в жару

07.07.2020, 16:23, Разное

Терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальную температуру

кондиционера в жару. По ее словам, летом кондиционер перестал быть предметом

роскоши и стал необходимостью.

Романенко отметила, что пользоваться кондиционером в жару

необходимо правильно, иначе можно простудиться. Терапевт объяснила, что

оптимальная температура кондиционера приблизительно равна 26 градусам.

“Она [температура тела] составляет 36.6, соответственно,

устанавливаем [кондиционер] на 26 градусов”, – сказала эксперт. Она

отметила, что меньше 26 градусов при длительном нахождении в помещении

устанавливать не нужно, ведь есть большой шанс заболеть.

Также эксперт рекомендовала включить кондиционер на более

низкие температуры при входе в помещение и, выйдя из него, подождать понижение

комнатной температуры. После нужно вернуть значение на оптимальное, сообщает “Царьград”.