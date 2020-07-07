Что чаще всего в России сдавали в ломбард во время пандемии

07.07.2020, 16:23, Разное

Глава Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников

рассказал, что чаще всего сдавали в ломбард во время коронавирусной пандемии.

Наиболее популярными, как и было ранее, остаются золотые украшения и ювелирные

изделия.

По словам главы ассоциации развития ломбардов, 92-93% из всего, что сдают в ломбард, занимают золотые украшения и ювелирные изделия.

Также он добавил, Что доходы ломбардов в последние месяцы упали примерно на

30-40%. Чтобы удержать клиентов, многие организации стараются

предоставлять своим клиентам дополнительное время на погашение займов и

получения заложенного имущества назад.

Сергей так же добавил, что оставшаяся доля сдаваемых предметов

не изменилась. Эта ниша традиционно состоит из шуб, автомобилей и предметов

антиквариата, сообщает “Царьград”.