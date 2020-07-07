 

Что чаще всего в России сдавали в ломбард во время пандемии

07.07.2020, 16:23, Разное

Глава Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников
рассказал, что чаще всего сдавали в ломбард во время коронавирусной пандемии.
Наиболее популярными, как и было ранее, остаются золотые украшения и ювелирные
изделия.

По словам главы ассоциации развития ломбардов, 92-93% из всего, что сдают в ломбард, занимают золотые украшения и ювелирные изделия.
Также он добавил, Что доходы ломбардов в последние месяцы упали примерно на
30-40%. Чтобы удержать клиентов, многие организации стараются
предоставлять своим клиентам дополнительное время на погашение займов и
получения заложенного имущества назад.

Сергей так же добавил, что оставшаяся доля сдаваемых предметов
не изменилась. Эта ниша традиционно состоит из шуб, автомобилей и предметов
антиквариата, сообщает “Царьград”.



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