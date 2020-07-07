Начало конца: Эмбер Херд и Джонни Депп посетили первое заседание суда по делу о клевете

07.07.2020, 16:10, Разное

Сегодня на одной из главных лондонских улиц – Стрэнде – наблюдалось небывалое средоточие прессы и фотографов. И неудивительно: в местном Верховном суде началось рассмотрение одного из самых громких дел последних лет – судебного процесса о клевете, который инициировал Джонни Депп против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Слушания по этому делу должны продлиться три недели, начиная с сегодняшнего дня. Бывшие супруги к зданию суда приехали, конечно же, порознь. Джонни Депп приехал в одиночестве, надев на лицо бандану перед входом в помещение. Эмбер также была в самодельной маске-платке, но уже не одна: актриса держала за руки свою сестру Уитни и адвоката Дженнифер Робинсон. Также сообщается, что к зданию приехала и ее нынешняя возлюбленная, Бьянка Бути.

Джонни Депп Эмбер Херд с сестрой Уитни (слева) и адвокатом Дженнифер Робинсон (справа)

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд развелись друг с другом в 2017 году, и их расставание оказалось еще более бурным, чем роман, начавшийся на съемках картины “Ромовый дневник”. Эмбер обвиняла бывшего супруга в рукоприкладстве и применении физического насилия, превратив его в настоящего голливудского парию. Однако через некоторое время после этого публичного развода актер решил ответить на обвинения Херд: в марте прошлого года он инициировал иск о клевете против бывшей супруги, а также против ряда изданий (в том числе и британской газеты The Sun), которые публиковали больше всего деталей, якобы подтверждающих жестокость Деппа. В частности, предметом споров стали фотографии Эмбер с синяками на лице. Актер уверен, что снимки сфабрикованы, и если его адвокаты это докажут, то актрисе грозит тюремный срок. Также адвокаты актера будут рассматривать случаи с изменой Эмбер (с моделью Карой Делевинь и предпринимателем Илоном Маском), которые произошли якобы еще во время брака Херд с Деппом. А еще – аудиозаписи, из которых выяснилось, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. За саму клевету, порочащую его имя, актер просит финансовую компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Эмбер Херд с сестрой Джонни Депп

Слушания по этому делу первоначально должны были начаться еще в марте, но из-за пандемии коронавируса все пришлось отменить. Анонимные источники сообщают, что Джонни Депп и Эмбер Херд собираются присутствовать на всех заседаниях, чтобы выслушать показания ключевых свидетелей по делу. По словам репортеров издания DailyMail, Депп хотел запретить актрисе присутствовать на даче некоторых показаний – в частности, его собственных – но не преуспел в этом. К слову, накануне суда (практически в полночь воскресенья, как сообщает адвокат Деппа) Эмбер добавила к своему делу еще несколько показаний от свидетелей в свою защиту. Первым показания в суде сегодня давал Джонни Депп – однако по большей части сидящая в соседней комнате суда пресса его не слышала. Отдельные слова свидетелей будут услышаны лишь в присутствии судьи Николя Джастиса (к слову фамилия последнего Justice в переводе с английского означает “справедливотсть” – Ред.), иногда даже в отсутствие присяжных.

Верховный суд Лондона

В ближайшие дни также стоит ожидать показаний бывших возлюбленных Деппа – Ванессы Паради и Вайноны Райдер. Обе женщины высказались в поддержку актера. Также сообщается, что последние дни Джонни и Эмбер провели, не отходя от своих адвокатов: правозащитники учили своих клиентов давать показания и быть готовыми к тому, что каждое их слово может быть использовано против них. О том, как справятся с этой – пожалуй, самой сложной ролью в жизни – бывшие супруги, узнаем через три недели.