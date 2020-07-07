В Джорджии введено чрезвычайное положение после резкого роста насилия
07.07.2020, 16:09, Новости дня
Губернатор Джорджии Брайан Кемп ввел в штате чрезвычайное положение и задействовал до 1000 военнослужащих Национальной гвардии в связи с агрессивными акциями протеста в Атланте.
Республиканец Кемп заявил, что подписал указ после «нескольких недель резкого роста насильственных преступлений и уничтожения имущества в Атланте».
В заявлении губернатора говорится, что более 30 жителей штата получили огнестрельные ранения в ходе длинных праздничных выходных, из которых пять человек скончались.
В числе погибших – восьмилетняя девочка, которая была застрелена, когда она ехала в машине со своей матерью и еще одним человеком.
Секория Тернер была убита в субботу вечером, когда машина пыталась въехать на парковку, где были установлены незаконные ограждения, сообщила полиция.
Стрельба произошла рядом с местом, где впоследствии уволенный полицейский Атланты застрелил Рэйшарда Брукса, после того как тот вступил в драку с полицейскими и попытался убежать с похищенным электрошокером.
«За последние несколько недель в городе произошло более 75 перестрелок, – заявила мэр Кейша Лэнс Боттомс, комментируя смерть восьмилетней девочки. – В этом нельзя винить департамент полиции Атланты».
Мэр выступила с эмоциональным призывом прекратить насилие.
«Мы стреляем друг в друга на наших улицах в этом городе. Вы застрелили ребенка, – сказала Боттомс. – Мы причиняем друг другу больше вреда, чем любой полицейский в этом подразделении».
После смерти Джорджа Флойда в конце мая в центре Атланты прошли акции протеста, некоторые из которых сопровождались грабежами и вандализмом.
«Мирные протесты были перехвачены преступниками с опасной, разрушительной повесткой. Теперь мишенью становятся невинные жители Джорджии, в них стреляют и оставляют умирать, – заявил Кемп. – Нужно остановить это беззаконие и восстановить порядок в нашей столице».
«Хватит жесткой риторики. Мы должны защитить жизни и средства к существованию всех жителей Джорджии», – добавил он.
Подразделения Национальной гвардии будут направлены к Капитолию штата, в департамент общественной безопасности Джорджии и к резиденции губернатора.
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Русская служба «Голоса Америки»
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