Россиянам порекомендовали устроить дома «оазис»

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07.07.2020, 16:08, Новости дня

В жаркую погоду нужно устроить дома оазис, закрыв окна и жалюзи, рекомендуется носить с собой бутылочку с чистой водой или влажные салфетки, а также избегать физических нагрузок.

«Сейчас у нас в принципе достаточно ровная такая сухая погода. Да, она жаркая, но, прежде всего, при жаре надо соблюдать осторожность при нахождении на солнце», – передает РИА «Новости» мнение заместителя генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава России, доктора медицинских наук Наны Погосовой.

По ее словам, под солнцем нужно находиться дозировано и выбирать для прогулки утренние или вечерние часы. Особенно это касается людей старшего возраста и людей с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Она также рассказала, что водный режим летом должен быть более активным из-за сильного потоотделения, чтобы не произошло обезвоживание. В этом случае нужно потреблять гораздо больше воды.

«Также в летний период может снижаться артериальное давление, поэтому его надо замерять. В этой связи может потребоваться небольшая коррекция доз препаратов, которые люди принимают по назначению врача», – добавила врач.

Как порекомендовала главный специалист по медицинской профилактике Минздрава по ЦФО Екатерина Иванова, в жаркую погоду необходимо как можно дольше оставаться в тени, особенно в период с 12.00 до 17.00. Также важно избегать серьезных физических нагрузок всем, независимо от возраста и наличия заболеваний.

Кроме того, не рекомендуется носить тяжелые сумки, ходить быстрым шагом, зато стоит носить с собой простую, негазированную воду, влажные салфетки или баллончики с термальной водой, чтобы протирать лицо, шею и зону декольте.

Отмечается, что при выборе одежды следует отдавать предпочтение натуральным тканям, не носить обтягивающую одежду.

Иванова также посоветовала избегать приема ванны в жару, особенно с полным погружением. В первую очередь это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, однако даже здоровым людям следует ограничиться приемом душа.

«Устройте себе дома оазис. Закрывайте жалюзи, ставни или просто темные шторы, чаще проветривайте и избегайте сквозняков», – добавила эксперт.

Ранее доктор Александр Мясников дал советы о питании в жару, а диетолог Елена Соломатина сообщила, какие напитки в жару не только не утоляют жажду, но еще и вредят организму.

Также врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что в условиях жаркой погоды употребление мороженого и холодных напитков может спровоцировать ЛОР-болезни, так как организм тратит энергию на согревание воды в желудочно-кишечном тракте. При этом, ни мороженое, ни охлажденные напитки не утоляют жажду, а, наоборот, ухудшают состояние организма. 



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