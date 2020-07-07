Мнение: Красть, убивать людей. Что ещё можно элите в России?
07.07.2020, 16:00, Разное
У рукопожатых СМИ нынче праздник. Лента.ру со ссылкой на «Новую газету» и на «Дождь» сообщила (радостно повизгивая), что справедливость восторжествовала и…
Псковская журналистка Светлана Прокопьева признана виновной по делу об оправдании терроризма. Суд назначил ей штраф в размере 500 000 руб.
Почему все оппозиционеры так рады, под катом…
И так, сначала радостные картинки несгибаемой борцуньи с режимом от агентства «Рейтерс»
Что же сделала эта весёлая девушка?
Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», текст выступления позднее был опубликован в виде колонки «Репрессии против государства» на сайте «Псковской ленты новостей». Колонка была опубликована в ноябре 2018 г., после взрыва на проходной Управления ФСБ по Архангельской области.
Прокопьева рассуждала, что действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании Управления ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой.
Почему радостные? Потому, что
3 июля прокурор запросил Прокопьевой шесть лет колонии, также гособвинение просило на четыре года запретить Прокопьевой ее профессиональную деятельность.
А в результате получили:
Суд назначил ей штраф в размере 500 000 руб. Запрета на журналистскую деятельность, который ранее запрашивал прокурор, нет. Ноутбук Прокопьевой суд постановил изъять, а диктофон — вернуть, сообщает «Новая газета».
Т.е. наше кривосудие правосудие, как обычно не смогло, не осилило, как скорее всего будет с Ефремовым и как уже случилось с Серебрянниковым — это только самые последние.
Т.е. теперь, к списку разрешённого для «чистых и светлых», кроме убийства и воровства, смело можно добавлять и «оправдание терроризма».
Мне одному кажется, что судебная система идёт куда-то не туда?
Да, совсем забыл сказать:
Защита Прокопьевой будет обжаловать приговор, передает «Дождь».
Так что «строгое» решение суда ещё может быть ещё более облегчено. Лично я думаю, что штраф снизят или уберут вообще, ноутбук вернут или, что ещё более вероятно, отменят решение суда и оправдают.
Источник: Достало
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