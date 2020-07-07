Мнение: Красть, убивать людей. Что ещё можно элите в России?

07.07.2020, 16:00, Разное

У рукопожатых СМИ нынче праздник. Лента.ру со ссылкой на «Новую газету» и на «Дождь» сообщила (радостно повизгивая), что справедливость восторжествовала и…

Псковская журналистка Светлана Прокопьева признана виновной по делу об оправдании терроризма. Суд назначил ей штраф в размере 500 000 руб.

Почему все оппозиционеры так рады, под катом…

И так, сначала радостные картинки несгибаемой борцуньи с режимом от агентства «Рейтерс»

Что же сделала эта весёлая девушка?

Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», текст выступления позднее был опубликован в виде колонки «Репрессии против государства» на сайте «Псковской ленты новостей». Колонка была опубликована в ноябре 2018 г., после взрыва на проходной Управления ФСБ по Архангельской области.

Прокопьева рассуждала, что действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании Управления ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой.

Почему радостные? Потому, что

3 июля прокурор запросил Прокопьевой шесть лет колонии, также гособвинение просило на четыре года запретить Прокопьевой ее профессиональную деятельность.

А в результате получили:

Суд назначил ей штраф в размере 500 000 руб. Запрета на журналистскую деятельность, который ранее запрашивал прокурор, нет. Ноутбук Прокопьевой суд постановил изъять, а диктофон — вернуть, сообщает «Новая газета».

Т.е. наше кривосудие правосудие, как обычно не смогло, не осилило, как скорее всего будет с Ефремовым и как уже случилось с Серебрянниковым — это только самые последние.

Т.е. теперь, к списку разрешённого для «чистых и светлых», кроме убийства и воровства, смело можно добавлять и «оправдание терроризма».

Мне одному кажется, что судебная система идёт куда-то не туда?

Да, совсем забыл сказать:

Защита Прокопьевой будет обжаловать приговор, передает «Дождь».

Так что «строгое» решение суда ещё может быть ещё более облегчено. Лично я думаю, что штраф снизят или уберут вообще, ноутбук вернут или, что ещё более вероятно, отменят решение суда и оправдают.