 

В Пермском крае открыли два новых виртуальных концертных зала

07.07.2020, 15:53, Новости дня

В Пермском крае в рамках национального проекта «Культура» появились два новых виртуальных концертных зала, информирует правительство региона.

В Соликамске зал, рассчитанный на 60 мест, появился в детской школе искусств, а в Чайковском зал на 80 мест будет принимать посетителей в историко-художественном музее, сообщается на сайте правительства Пермского края.

Возможность оснастить учреждения специальным оборудованием для трансляций появилась после того, как они стали победителями конкурса «Виртуальный концертный зал». Данный конкурс проходит ежегодно в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы получили огромный подарок к 70-летнему юбилею детской школы искусств. Сегодня у нас появилась новая техника, которая позволит организовывать образовательные процессы интересно, а также развивать культуру жителей Соликамска», – сказала директор детской школы искусств Ольга Штейн.

Как уточнили в региональном министерстве культуры, встречать первых зрителей в залах Чайковского и Соликамска будут с нового концертного сезона. Все трансляции – бесплатные.

Напомним, первый виртуальный концертный зал в Пермском крае был открыт в 2014 году под патронажем Министерства культуры, Московской филармонии и лично президента Владимира Путина. В прошлом году виртуальные концертные залы появились в Краснокамске, Чермозе и Добрянке. Федеральная субсидия составила 12 млн рублей. В этом году в рамках нацпроекта в Пермский край было направлено еще 2 млн рублей.

Куратором работы сети виртуальных концертных залов в регионе выступает Пермская краевая филармония. «Отличительная особенность виртуальных концертных залов Пермской филармонии не только в том, что у нас есть собственный контент, но и в том, что наша съемочная группа мобильна. И поэтому мы можем показывать концерты и прямые трансляции не только из наших залов, но и с любых площадок», – подчеркнула заместитель директора Пермской филармонии Ольга Добрынина.

Сегодня бесплатно посещать прямые трансляции концертов российских музыкантов и звезд мирового уровня могут жители уже 20 муниципалитетов региона. В скором времени новые залы планируется открыть в Перми (м/р Голованово), в клубе «Юбилейный» (п. Новые Ляды) и в Елово. Средства на закупку оборудования для трансляций в этих территориях будут направлены в рамках региональной составляющей нацпроекта из бюджета Пермского края. Ожидается, что всего к концу года на «виртуальной карте» Прикамья будет отмечено уже 25 залов.



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