В Москве 300 курьеров Delivery Club начали бессрочную забастовку

07.07.2020, 15:53, Разное

В Москве порядка 300 курьеров Delivery Club собрались на бессрочную забастовку. По словам участников акции, им два месяца не платят заработную плату.

По информации телеграм-канала Hue, в период изоляции многие думали, что курьеры получают большую заработную плату. Однако впоследствии выяснилось, что некоторые из них работали совершенно бесплатно.

К решению вопросу подключились члены профсоюза «Курьер». Сообщается, что некоторые сотрудники компании уже лишились жилья, поскольку им нечем платить за квартиру. Кроме того, они не могут купить продукты для своих семей.

В Delivery Club отметили, что изначально не знали о долгах, поскольку во всем виновен партнер-подрядчик. По словам руководства компании, деньги начали постепенно выплачиваться.