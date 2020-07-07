 

Россия нарастила золотовалютные резервы

07.07.2020, 15:53, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 1 июля выросли на 0,5% и достигли 568,872 млрд долларов против 566,134 млрд долларов на 1 июня, сообщил Банк России.

За май резервы выросли на 0,48% – на 2,738 мдрд долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, золотовалютные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на 0,5 млрд долларов) и составили 568,3 млрд долларов.



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