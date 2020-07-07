 

Титов переизбран на пост председателя «Партии роста»

07.07.2020, 15:48, Новости дня

Съезд «Партии роста» переизбрал Бориса Титова председателем организации, сообщил федеральный секретарь партии Александр Любимов в ходе съезда.

«Кого же избрали председателем «Партии роста»? Это Борис Титов», – цитирует Любимова ТАСС.

Ранее Титов сообщил, что в перспективе руководством партии займутся 10 сопредседателей, которые получат формальные назначения после внесения в устав изменений о новом институте. Среди них сам Титов, Александр Любимов, Николай Фоменко и Сергей Шнуров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Склад с медицинскими масками сгорел во Франции

17.04 / “Аэрофлот” приостановил продажу билетов за рубеж до 1 августа

16.04 / Трамп призывает открыть экономику, несмотря на опасения из-за нехватки тестов на коронавирус

02.05 / В офисе генсека ООН призвали собрать Украине деньги на борьбу с коронавирусом

07.05 / Правозащитник сообщил о смерти участника бунта в колонии в Ангарске: у него был перелом позвоночника

29.06 / Госпремии вручили тем, кто служит Отечеству

22.05 / Завернутую в пакет мужскую голову нашли в московском парке

06.07 / Hill – Болтон предложил засечь, сколько Трамп проводит времени в Овальном кабинете и сколько — перед телевизором

23.06 / Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца года

10.04 / В английской премьер-лиге определили 11 лучших футболистов сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска