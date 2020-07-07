Титов переизбран на пост председателя «Партии роста»

07.07.2020, 15:48, Новости дня

Съезд «Партии роста» переизбрал Бориса Титова председателем организации, сообщил федеральный секретарь партии Александр Любимов в ходе съезда.

«Кого же избрали председателем «Партии роста»? Это Борис Титов», – цитирует Любимова ТАСС.

Ранее Титов сообщил, что в перспективе руководством партии займутся 10 сопредседателей, которые получат формальные назначения после внесения в устав изменений о новом институте. Среди них сам Титов, Александр Любимов, Николай Фоменко и Сергей Шнуров.