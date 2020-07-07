 

“Тотальная слежка”: Шукшина заявила об электронных ошейниках

07.07.2020, 15:37, Разное

Артистка записала видеообращение из Среднеуральского женского монастыря, захваченного Сергием и казаками. В ролике Мария Шукшина заявила, что в России якобы создают “цифровой концлагерь”.

Шукшина отметила, что они с единомышленниками бьют тревогу, потому что их сердца обливаются кровью за то, где и как будут жить дети. “Мы не хотим, чтобы они жили в электронном, цифровом концлагере. Мы не хотим, чтобы они были рабами. А как мы видим, все к этому и идет”, – отметила звезда.

Также Мария Шукшина заявила, что в России готовятся обсуждать введение электронных ошейников. Актриса подчеркнула, что в ее словах нет никакого экстремизма.

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Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) 27 Май 2020 в 12:35 PDT

Кроме того, знаменитость рассказала, что в разговоре с ней священник Сергий признался, что почитает ее отца, артиста Василия Шукшина, как “пламенного борца за справедливость”.

О захвате Сергием женского монастыря “Спорительница хлебов” стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса.



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