 

В России задержали бывшую журналистку “Медузы”. Это может быть связано с делом о госизмене

07.07.2020, 15:35, Новости дня

В России задержали для допроса в качестве свидетеля бывшую журналистку “Медузы”, главреда издания “Холод” Таисию Бекбулатову. Об этом сообщил в Telegram глава правозащитной организации “Агора” Павел Чиков.

“Таисию Бекбулатову в статусе свидетеля везут на допрос. Адвокат Николай Васильев с ней”, – написал он.

Других деталей Чиков не привел.

“Медуза” сообщила, что обыск у Бекбулатовой проходил сегодня утром.

“С чем связан обыск, неизвестно, но, судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова в течение нескольких лет встречалась с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым”, – пишет “Медиазона”.

О задержании 30-летнего бывшего журналиста газеты “Коммерсантъ”, советника главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова стало известно утром 7 июля. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на “одну из спецслужб НАТО”. В “Роскосмосе” заявили, что задержание советника не касается текущей работы в госкорпорации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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