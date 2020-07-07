Антитела к SARS-Cov-2 имеют лишь 5,2% испанцев — исследование

07.07.2020, 15:30, Разное



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В исследование, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, были включены свыше 61 тысячи жителей Испании, отобранных рандомно из муниципальных списков домохозяйств. С 27 апреля по 11 мая 2020 года участники отвечали на вопросы о своем самочувствии в последние месяцы, а также проходили тестирование на антитела и по желанию сдавали кровь для дополнительного исследования с помощью хемилюминесцентного иммуноанализа. На основе полученных данных ученые смогли рассчитать диапазон серопревалентности — число людей в популяции с положительным тестом на конкретную инфекцию.

Результаты исследования показали, что что IgG-антитела есть примерно у 5,2% населения Испании. Причем показатели были выше (7-10%) в «горячих точках», таких как Мадрид и Барселона, в то время как в прибрежных регионах, менее пострадавших от эпидемии, число переболевших значительно меньше. Похожее исследование, проведенное в Швейцарии, выявило в Женеве 10,8% людей с антителами.

Ученые подчеркивают, что по меньшей мере 95% населения Испании до сих пор подвержены воздействию вируса, в то время как для приобретения коллективного иммунитета необходимо не менее 60% переболевших или получивших вакцину.

«В свете этих результатов любой предложенный подход по достижению коллективного иммунитета посредством естественного инфицирования является не только крайне неэтичным, но и недостижимым», – пишут авторы.

Исследователи также обратили внимание на то, что наличие антител еще не означает наличие иммунитета, кроме того, неизвестно, какова его продолжительность.

Ранее исследователи Каролинского института (Karolinksa Institute) в Швеции провели иммунологический анализ образцов 200 переболевших, в том числе тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. У 30% обследованных не были выявлены антитела, но обнаружен так называемый Т-клеточный иммунитет, причем он был вдвое выше, чем у людей с антителами. Т-клетки (или Т-лимфоциты) хранят информацию о ранее действовавших антигенах и способствуют формированию иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям.

Исследователи сделали вывод, что уровень коллективного иммунитета может быть гораздо выше, поскольку во всем мире ученые в своих оценках опираются исключительно на количество переболевших с антителами. Это неудивительно, поскольку анализ на Т-клетки более сложен и проводится вручную в специализированных лабораториях, поэму провести массовое тестирование невозможно.

«Вероятно, сейчас мы занижаем число людей, у которых есть какой-то иммунитет. Означает ли это, что такие люди полностью защищены или в будущем заболевание будет протекать у них в более мягкой формой или бессимптомно, сейчас сказать сложно», – пишут ученые.