 

ФСБ запросила арест Сафронова

07.07.2020, 15:30, Новости дня

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», – сообщила пресс-секретарь ТАСС.

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко отметил, что руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина не вызывали в правоохранительные органы.

«Работаем в штатном режиме. Рогозин на рабочем месте», – приводит слова пресс-секретаря РИА «Новости».

Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. При этом в Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации.

В ФСБ сообщили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Также во вторник обыски проходят у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.

Газета «Коммерсант», где некогда трудился Сафронов, опубликовала заявление в поддержку подозреваемого.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / В РПЦ назвали ядерное оружие “замечательным изобретением”

26.05 / Зиявудин Магомедов госпитализирован с коронавирусом

05.05 / Кремлевский шеф-повар рассказал, что едят на приеме в День Победы

27.06 / Иран согласился отдать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ

23.05 / Спикер парламента Чечни опроверг слухи о болезни Кадырова

30.05 / Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

14.05 / Футболист Лавесси и его подруга стали жертвами секс-шантажа

05.07 / В Украине несколько снизился суточный прирост новых случаев COVID-19

09.05 / Президент “Лиона” назвал дату матча 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ювентуса”

15.05 / Дано объяснение «огненным» закатам в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска