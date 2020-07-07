ФСБ запросила арест Сафронова

07.07.2020, 15:30, Новости дня

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», – сообщила пресс-секретарь ТАСС.

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко отметил, что руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина не вызывали в правоохранительные органы.

«Работаем в штатном режиме. Рогозин на рабочем месте», – приводит слова пресс-секретаря РИА «Новости».

Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. При этом в Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации.

В ФСБ сообщили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Также во вторник обыски проходят у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.

Газета «Коммерсант», где некогда трудился Сафронов, опубликовала заявление в поддержку подозреваемого.