Госдума приняла закон о нефтеразливах

07.07.2020, 15:30, Новости дня

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Закон обязывает компании, которые занимаются добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов, иметь либо финансовый резерв, либо банковскую гарантию, либо страховку на случай наступления внештатных ситуаций и ликвации их последствий, передает РИА «Новости».

Также предполагается создание механизма финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов. Помимо этого, компании обязали проводить учения с целью ликвидации последствий разливов нефти. Каждая из них также будет иметь специальный план ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, согласованные с Росприроднадзором.

Эксплуатирующая организация должна будет направить уведомление об утверждении плана в федеральные ведомства, определяемые президентом или правительством, а в случае внесения в план изменений, уведомить об этом Росприроднадзор.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон повышает ответственность компаний, занимающихся нефтедобычей – они должны будут финансово обеспечить не только ликвидацию разлива, но и возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан.

«Компании, ведущие такой бизнес, должны понимать свою ответственность за безопасность и сохранность окружающей среды. Любой ущерб, нанесенный природе, должен быть возмещен, и именно этот вопрос решается принятыми сегодня поправками», – добавил Володин.

Между тем глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что правительству еще потребуется до 1 января принять семь подзаконных актов, направленных на реализацию закона.

Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2018 года и принят в первом чтении в марте того же года. Однако комитет по экологии тогда высказал ряд замечаний. На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму поправки, которые обязывают компанию иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов.

Напомним, президент Владимир Путин потребовал после разлива дизтоплива под Норильском восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».