Соратница Зеленского сказала, когда на Украине забудут русский язык

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07.07.2020, 15:30, Новости дня

Через 10 лет на Украине забудут о русском языке, сообщила заместитель руководителя пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко.

«Считаю, что языковая проблема в Украине – искусственная, и разжигается исключительно пророссийскими политическими партиями. Которые сегодня пытаются оспорить и отменить действие закона, который защищает украинский язык, в Конституционном суде Украины», – сообщила Янченко в своем Facebook.

Она назвала устаревшей идею об особых правах русского языка на Украине, этот концепт, по ее мнению, не является актуальным.

Янченко отметила, что сама родилась в русскоязычной семье, но, будучи подростком, сознательно перешла на украинский. «Таким было мое проявление патриотизма. И вот уже 17 лет для меня украинский является и языком моей работы, и языком моего общения и жизни», – подчеркнула депутат.

«Ежегодно украинский становится все более популярным, и еще лет за десять вопрос «русского языка» окончательно потеряет актуальность для нашей страны», – заключила парламентарий.

Данные исследования Украинского института политики показали, что, несмотря на политику властей по переводу обучения на государственный язык, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше, чем школ, где преподавание ведется на украинском языке.

16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

В ноябре постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что русский язык подвергается двойной дискриминации из-за планов Киева перевести русскоязычные школы на украинский уже в 2020 году.



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