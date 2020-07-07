 

Медики рассказали о ранее не достаточно изученной пользе чеснока для организма

07.07.2020, 15:30, Разное

Зарубежные исследователи изучили процессы, которые происходят в организме человека после употребления чеснока. По мнению медиков, этот полезный овощ не только уничтожает вирусы, но и способен противостоять болезни Альцгеймера.
Издание Globalmsk сообщает, что благодаря большому объему эфирных масел и микроэлементов, чеснок служит отличным профилактическим средством от большого количества заболеваний. В луковице растения высоко содержание йода, марганца, селена, фосфора, калия и кальция. Также овощ богат аскорбиновой кислотой и витаминами группы В. Все это делает его очень эффективным средством для предотвращения простудных заболеваний и облегчения процесса лечения.

Однако есть у чеснока и другие достоинства, так, он поможет эффективно нормализировать артериальное давление у людей с гипертонией. Полезно регулярно употреблять этот подарок природы и людям с повышенным количеством «плохого» холестерина. Антиоксиданты в его составе снижают риски возникновения заболеваний нейродегенеративного характера, например, болезни Альцгеймера.

Кроме того, подчеркивают медики, чеснок влияет на долголетие и избавляет от последствий хронических заболеваний. Частое включение этого овоща в рацион улучшает пищеварения, полезны блюда с ним и для восстановления половой функции. Немаловажно, что это луковичное положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, а также служит хорошим средством для профилактики онкологических опухолей.



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