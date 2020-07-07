Песков высказался о задержании советника главы “Роскосмоса”

07.07.2020, 15:23, Разное

В Кремле отреагировали на задержание бывшего советника главы “Роскосмоса”. В его квартире следователи изымают документы и электронные

носители.

“Он обвиняется в передаче секретных данных зарубежным

разведкам, об этом говорится в опубликованном ФСБ заявлении. Насколько мы

осведомлены, это задержание нисколько не связано с журналистской деятельностью,

которой занимался Иван Сафронов”, – заявил Песков.

Также Дмитрий Песков дал свой комментарий о том, что суд,

вероятно, будет проходить в закрытом режиме: “Было бы странно, если бы дела о

гостайне освещались в транспарентном режиме”.

“Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал

и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о

военно-техническом сотрудничестве”, – приводит “Подъем” выдержку из сообщения

пресс-службы ФСБ. Также в сообщении отмечается, что бывшему журналисту грозит

то 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает URA.ru.