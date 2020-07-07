 

Песков высказался о задержании советника главы “Роскосмоса”

07.07.2020, 15:23, Разное

В Кремле отреагировали на задержание бывшего советника главы “Роскосмоса”. В его квартире следователи изымают документы и электронные
носители.

“Он обвиняется в передаче секретных данных зарубежным
разведкам, об этом говорится в опубликованном ФСБ заявлении. Насколько мы
осведомлены, это задержание нисколько не связано с журналистской деятельностью,
которой занимался Иван Сафронов”, – заявил Песков.

Также Дмитрий Песков дал свой комментарий о том, что суд,
вероятно, будет проходить в закрытом режиме: “Было бы странно, если бы дела о
гостайне освещались в транспарентном режиме”.

“Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал
и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о
военно-техническом сотрудничестве”, – приводит “Подъем” выдержку из сообщения
пресс-службы ФСБ. Также в сообщении отмечается, что бывшему журналисту грозит
то 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает URA.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Мнение: Стресс-тест

02.07 / «Займитесь собой»: Пользователи Сети раскритиковали тетю Анастасии Костенко за высказывания об алиментах Тарасова

11.04 / Отвечая на главные российские мифы о НАТО и COVID-19

29.05 / Диетолог Арсеньева назвала натуральные сжигатели лишнего жира в организме

13.05 / Что произошло за ночь 13 мая

07.07 / Васильев показал свою квартиру: Пространство серебряного века

30.06 / Мария Порошина о разводе после 17 лет брака и рождении пятого ребенка: “Сыном забеременела спустя 5 месяцев после расставания с Ильей”

09.05 / Извинений не будет: новые подробности скандала с сыном Яны Рудковской

24.06 / Ученые: Нахождение без головного убора под солнцем опасно для работы мозга

30.04 / В Сети появился первый эскиз смартфона HTC Desire 20 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска