В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь исламистов

07.07.2020, 15:23, Разное

В Крыму задержали семь исламистов запрещенной в России

группировки. Они занимались вербовкой и распространением террористических

текстов,

рассказал пресс-центр ФСБ России.

В официальном сообщении говорится, что силовикам удалось взять трех

главарей и четырех рядовых участников запрещенной организации. Задержанные

распространяли идеологию террористов среди жителей полуострова и вербовали

участников движения среди крымских мусульман.

В ходе обысков у фигурантов были найдены и изъяты запрещенные

материалы. В отношении террористов были возбуждены уголовные дела, сообщает “Царьград”.