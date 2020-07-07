В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь исламистов
07.07.2020, 15:23, Разное
В Крыму задержали семь исламистов запрещенной в России
группировки. Они занимались вербовкой и распространением террористических
текстов,
рассказал пресс-центр ФСБ России.
В официальном сообщении говорится, что силовикам удалось взять трех
главарей и четырех рядовых участников запрещенной организации. Задержанные
распространяли идеологию террористов среди жителей полуострова и вербовали
участников движения среди крымских мусульман.
В ходе обысков у фигурантов были найдены и изъяты запрещенные
материалы. В отношении террористов были возбуждены уголовные дела, сообщает “Царьград”.
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