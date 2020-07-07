Новый симптом коронавирусной инфекции нашли стоматологи

07.07.2020, 15:17, Разное

Бразильские стоматологи выявили новый симптом коронавируса, ранее не считавшийся критерием для диагностики данного заболевания. Как оказалось, недуг может в ряде случаев провоцировать воспалительные процессы в ротовой полости.

Издание Nation-News сообщает, что неизвестный до этого времени науке симптом был впервые обнаружен у одного из пожилых пациентов. На его языке мужчины при осмотре врачи заметили трещины и язвы.

Среди других не очевидных признаков COVID-19 специалисты стоматологических клиник называют развитие грибков. Вызывает вирус и развитие воспаления, а в ряде случаев у больного отмечается потеря вкуса.

Как считают медики, такая картина является вторичными проявлениями коронавирусной инфекции. Это вызвано системным ухудшением состояния здоровья организма. При этом дантисты акцентируют внимание и на том, что стоматологические симптомы иногда являются побочными эффектами от долговременного принятия лекарственных препаратов.

С момента первого выявления коронавируса в мире болезнь охватила уже миллионы людей. От вызванных ей осложнений скончалось более полумиллиона человек. При этом в ряде стран, как и в Китае, где был зафиксирован первый случай инфицирования, уже отказываются от карантина, заявляя о победе над летальным недугом.