Автомобиль протаранил веранду ресторана на юге Москвы

07.07.2020, 15:16, Новости дня

Автомобиль врезался в летнюю веранду ресторана японской кухни на юге Москве, в результате чего пострадали несколько человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Автомобиль вырезался в веранду ресторана «Тануки», который расположен на улице Генерала Белова», – сказал источник ТАСС.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек, которые находились в машине.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают причины ДТП.

В Москве автомобиль влетел в летнюю веранду кафе «Тануки». По некоторым данным, у машины могли отказать тормоза. В результате аварии пострадал по меньшей мере один человек https://t.co/JcpMXDG5jg pic.twitter.com/KTXifzn3TI

— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 7, 2020

Ранее на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошла автомобильная авария, пострадало несколько человек.