 

Москва отказалась уговаривать Вашингтон остаться в ДОН

07.07.2020, 15:16, Новости дня

Москва не станет уговаривать Вашингтон остаться в Договоре по открытому небу (ДОН), сказал начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Бушуев.

Бушуев прокомментировал онлайн-конференцию стран-участниц Договора по открытому небу.

«Я бы сказал свое мнение, что итог (конференции) двоякий. С одной стороны, мы увидели, что наши американские партнеры, к сожалению, не проявляют никакой политической воли и не делают никаких намеков на то, чтобы остановить процесс выхода (из договора)», – цитирует Бушуева РИА «Новости».

При этом все участники договора высказались за его сохранение как важного элемента транспарентности и меры укрепления европейской безопасности.

«Была высказана идея о том, чтобы устранять существующие претензии в так называемой малой группе экспертов, когда мы можем собраться и поговорить. Глава делегации, представляющий Российскую Федерацию, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал напрямую, что мы приглашаем в эту группу, в том числе, Соединенные Штаты Америки, пока они не выйдут из договора. Поэтому, собственно говоря, главная идея – все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать Соединенные Штаты Америки мы не собираемся, это их решение», – сказал Бушуев.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого. В МИД РФ указывали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН, а также критиковали США за отказ обсуждать с Россией «претензии» по договору.

Рябков во вторник заявил, что Москва утратила доверие к США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

28.04 / Новые смарт-часы Realme показали лицо

26.04 / В Москве скончались 38 человек с диагнозом COVID-19

17.06 / “Зрада отменяется”. Шмыгаль заявил, что ВНО пройдет по плану

09.05 / ИИ помогает в обнаружении ранних признаков глаукомы

04.07 / Бизнес получит дополнительные выплаты на борьбу с COVID-19

13.04 / OLJ – страны ОПЕК+ договорились — худшего сценария удалось избежать

25.05 / ВС отверг псевдонаучную теорию для школьного курса истории

02.05 / Прорыв дамбы в Узбекистане: стихия застала людей дома

09.05 / Второй самолет с российскими военными вернулся из Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска