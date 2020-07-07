Онищенко объяснил, почему россиян не должна беспокоить вспышка бубонной чумы

07.07.2020, 15:09, Разное

Геннадий Онищенко дал свою оценку опасности распространения бубонной чумы в РФ. Со слов первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, вспышка болезни в Китае и Монголии не должна беспокоить россиян.

Как пишет издание «Политэксперт», Онищенко, являющийся академиком РАН, уверен, что у соотечественников нет причин бояться этого опасного заболевания. В данный момент его распространение ограничено территорией Юго-Восточной Азии.

Вероятность завоза чумы в Российскую Федерацию исключаются, объясняет чиновник. Как медицина, так и все уполномоченные госорганы жестко контролируют подобные случаи. При этом международные границы закрыты, а очаги бубонной чумы находятся очень далеко от границ России.

Заражение тяжелым заболеванием происходит через укус блохи, так произошло в западной Монголии. Инфицированное животное передает бациллы человеку как при употреблении мяса, так и в случае попадания крови животного на открытую рану, а также при разделке туши.

В последний раз бубонная чума массово поражала человечество в XIV-XVII веках, унеся жизни от 30 до 60 процентов населения Европы. Однако в наше время медицина значительно более развита, и система здравоохранения способна предотвращать многие заболевания, не допуская их обширного распространения.