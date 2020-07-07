 

Онищенко объяснил, почему россиян не должна беспокоить вспышка бубонной чумы

07.07.2020, 15:09, Разное

Геннадий Онищенко дал свою оценку опасности распространения бубонной чумы в РФ. Со слов первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, вспышка болезни в Китае и Монголии не должна беспокоить россиян.
Как пишет издание «Политэксперт», Онищенко, являющийся академиком РАН, уверен, что у соотечественников нет причин бояться этого опасного заболевания. В данный момент его распространение ограничено территорией Юго-Восточной Азии.

Вероятность завоза чумы в Российскую Федерацию исключаются, объясняет чиновник. Как медицина, так и все уполномоченные госорганы жестко контролируют подобные случаи. При этом международные границы закрыты, а очаги бубонной чумы находятся очень далеко от границ России.

Заражение тяжелым заболеванием происходит через укус блохи, так произошло в западной Монголии. Инфицированное животное передает бациллы человеку как при употреблении мяса, так и в случае попадания крови животного на открытую рану, а также при разделке туши.

В последний раз бубонная чума массово поражала человечество в XIV-XVII веках, унеся жизни от 30 до 60 процентов населения Европы. Однако в наше время медицина значительно более развита, и система здравоохранения способна предотвращать многие заболевания, не допуская их обширного распространения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе

29.05 / «Указал внимание на проблему»: Валерия ответила критикам своего мужа Иосифа Пригожина

23.06 / Финансовые элиты продавливают санкционную политику США благодаря связям с Конгрессом

30.06 / Мнение: Ну, вот и все. Хана вашим путинским поправкам, деточки. Стоило огород городить?

06.05 / Лечение рака теперь реже приводит к болезням сердца

29.04 / Елена Степаненко рассказала о сложностях дележа имущества с Евгением Петросяном

21.06 / Обезглавленное человеческое тело может сделать 32 шага

19.05 / “Сейчас Бузова перекрасится в голубой!”: Ивлеева шокировала новым преображением

28.04 / Неубиваемый смартфон Ulefone Armor 7E с NFC за $200 поступил в продажу

22.06 / Как защитить детей от COVID-19 — рекомендации Роспотребнадзора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска