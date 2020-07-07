 

В Москве на вернанду ресторана влетел автомобиль, есть пострадавшие

07.07.2020, 15:09, Разное

В Москве на летнюю веранду японского ресторана под названием «Тануки» влетел легковой автомобиль. Инцидент был зафиксирован 7 июля в южной части столицы.
По словам очевидцев, в результате случившегося пострадали как минимум два человека. Все они находились в автомобиле. На место ЧП оперативно прибыли медики и сотрудники столичных правоохранительных органов.

Обстоятельства случившегося продолжают выясняться. Информация о состоянии здоровья пострадавших пока неизвестна.



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