Сняты ограничения на въезд и выезд из Северодвинска

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07.07.2020, 15:08, Новости дня

В Архангельской области решили снять ограничения на въезд и выезд из Северодвинска, введенные из-за распространения коронавируса, сообщил оперативный штаб региона.

Уровень заболеваемости коронавирусом в области составляет 587,59 на 100 тыс. населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на штаб.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Северодвинске – 2735 человек, в Архангельске – 2371, в Новодвинске – 247, в Приморском районе – 240, в Котласе и Котласском районе – 165.

За последние недели улучшилась обстановка на градообразующих предприятиях, доля свободного коечного фонда составила 75,1% от общего числа. Этот показатель позволил ввести послабления.

«Снято ограничение по въезду в Северодвинск и выезду из него при сохранении обязательного масочно-перчаточного режима. В Архангельске и Новодвинске обязательный масочный режим в объектах торговли сохраняется (в остальных районах – режим носит рекомендательный характер)», – пояснили в штабе.

Ограничения на работу организаций общественного питания на открытом воздухе сняли во всем регионе, кроме Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района, включая Соловецкие острова.

Разрешено предоставлять услуги общественного питания в летних кафе, на летних верандах и террасах (при соблюдении требований по организации работы в условиях риска распространения COVID-19). Часть ограничений сняли в работе областных и муниципальных библиотек и архивов, сняты ограничения на территориях стадионов.

В начале июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. К вернулись большинство городских организаций, заработали парикмахерские и сервисы каршеринга.



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