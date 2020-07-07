 

В Сочи заявили об отсутствии дефицита воды из-за жары

07.07.2020, 15:08, Новости дня

Жара, которая привела к засухе в некоторых районах Краснодарского края, не повлияла на водоснабжение Сочи, запасов воды хватает, сообщил представитель МУП Сочи «Водоканал».

Очень жаркая погода установилась на Кубани. Так, в Геленджике жителей призывают экономить воду, власти сообщили о высыхании водоемов в Анапе и Новороссийске. Однако в Сочи, в отличие от других курортов региона, не наблюдается проблем с водоснабжением.

«В Сочи воды более чем достаточно, дефицита из-за жары нет. У нас запасы воды в подрусловых водоносных слоях сочинских рек, откуда мы поднимаем ее на поверхность и подаем в сеть, в несколько раз превышают потребность. Даже с учетом многочисленных курортников», – передает РИА «Новости» слова представителя водоканала.

Из-за проблем с водоснабжением вода жителям Ейска подается по графику. Проблемы с ресурсом существуют также в Новороссийске, Горячем Ключе, станицах Отрадная, Саратовская, Староминская, Раевская, Натухаевская, поселке Черноморский.

Ранее сообщалось, что жара на Черноморском побережье Краснодарского края грозит на этой неделе образованием смерчей, в том числе в Сочи и Туапсе.



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