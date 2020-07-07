Иностранным студентам придется уехать из США при отсутствии очных занятий

07.07.2020, 15:05, Новости дня

Иностранные студенты должны покинуть США, если их занятия осенью этого года будут проходить исключительно в дистанционном формате, или перевестись в другое учебное заведение с очными занятиями, потребовала Иммиграционная и таможенная служба США.

Пока неясно, скольких обладателей студенческих виз затронет это решение, но иностранные студенты являются важным источником дохода для многих американских университетов, поскольку они зачастую вносят полную плату за обучение.

Ведомство сообщило, что не позволит обладателям студенческих виз оставаться в стране, если их занятия в осеннем семестре будут проходить только в дистанционном формате. В объявлении говорится, что они должны покинуть страну или перевестись. В противном случае им грозит депортация.

Колледжи и университеты начали объявлять о планах на осенний семестр 2020 года на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Гарвардский университет объявил в понедельник, что занятия в 2020-2021 учебном году будут проходить в онлайн-формате.

Указания Иммиграционной и таможенной службы относятся к обладателям виз F-1 и М-1 (студенческая виза и виза для профессионального обучения). По данным ведомства, в 2019 финансовом году Госдепартамент выдал около 389 тысяч виз типа F и около 9,5 тысяч виз типа М.