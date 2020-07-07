Реформа полиции: опыт Нью-Джерси

07.07.2020, 15:05, Новости дня

Как городу Камдену удалось эффективно реорганизовать полицию и снизить уровень преступности? Джон Фармер, профессор Университета Ратгерс, бывший генеральный прокурор штата Нью-Джерси (John J. Farmer, Jr., Rutgers University) считает, что ключ к обеспечению безопасности – доверие к полиции.

Марго Гонтар: Что вы думаете о лозунге «Лишить полицию финансирования»?

Джон Фармер: Чтобы понять лозунг «Лишить полицию финансирования», необходимо понимать источник легитимности полиции в Соединенных Штатах. В отличие от других государств, в которых власть исходит либо от королевской семьи, либо от бюрократии, в Соединенных Штатах источником легитимности являются граждане страны.

Со временем способы обеспечения общественного порядка менялись. Во многих местах полиция начала напоминать скорее оккупационную силу, а не силу, чья легитимность базируется на согласии общины, безопасность которой полиция обеспечивает. Думаю, что у полицейских возникло ощущение, что они находятся в осаде – причем их осаждают сограждане. Часть моей работы заключалась в попытке вновь сблизить людей и полицию. В этом деле важно напоминать полиции, что Америка управляется с согласия управляемых. Этот основной элемент коммуникации слишком долго отсутствует во многих регионах страны.

Пандемия привела к введению карантинных мер, в результате которых люди оказались запертыми в своих домах на протяжении нескольких месяцев. Карантин непропорционально тяжело ударил по наиболее бедным слоям населения и расовым меньшинствам. Видео с записью убийства мужчины в Миннесоте стало искрой, после которой все вспыхнуло. Но к этому шло давно. Смысл нынешнего протеста – требование пересмотреть принципы обеспечения общественного порядка.

М.Г.: Но для многих это звучит как призыв к расформированию полиции…

Д.Ф.: Когда вы имеете дело с лозунгом, вероятнее всего, для разных людей он означает разные вещи. Сторонники роспуска полиции очень быстро обнаружат, что этого делать не следовало. У полицейских и не-полицейских имеется общий интерес: они хотят находиться в безопасности. Люди не хотят жить в опасном районе, быть жертвами преступников и объектами насилия, а полицейские не хотят отвечать за порядок в таком районе. Основываясь на этом общем интересе в области общественной безопасности, и следует выстраивать отношения.

В США полиция выполняет очень сложную работу, поскольку несет ответственность и за общественный порядок, и за защиту личных прав людей. Легитимность полиции зависит от того, насколько успешно она способна действовать в столь сложных обстоятельствах. Выходит, что мы хотим, чтобы полицейские были идеальными гражданами, потому что своими действиями полиция определяет границы нашей свободы.

Также необходимо гораздо больше вовлечения полиции в жизнь местных общин. В Соединенных Штатах есть понятие «работа полиции в тесной взаимосвязи с местным сообществом». Часто на практике это выглядит так: полицейский участок назначает одного полицейского ответственным за это направление работы. Но это не должно так быть: всё полицейское управление обязано этим заниматься. В некоторых городах Англии многие полицейские не вооружены. Это совсем другой стиль работы, при котором полицейские погружены в жизнь сообщества, люди им доверяют и понимают, что у всех есть общий интерес в пресечении преступности и обеспечении безопасности на улицах.

М.Г.: В городе Камдене, штат Нью-Джерси, была проведена радикальная реформа полиции. Можете рассказать об этом подробнее?

Д.Ф.: Пять или шесть лет назад Камден был одним из самых опасных городов мира. В нем совершалось почти столько же убийств, сколько в иракском Мосуле во время войны. Жители города не доверяли полиции настолько, что совершенно не полагались на нее и даже не звонили, когда что-то случалось. После реорганизации появилась возможность лучше использовать полицейские ресурсы. Это позволило, например, ротировать полицейских, чтобы в наиболее сложных районах работали разные люди: постоянное пребывание в сложном районе часто приводит к потере самообладания полицейскими и возникновению опасных ситуаций. Были пересмотрены правила применения силы, особенно летальной силы. Это стало возможным только в крайнем случае, когда жизни полицейских или жителей города оказываются под угрозой. Полицейские провели отличную работу по восстановлению контакта с жителями города, выстроив партнерские отношения. В результате резко уменьшилось количество убийств и появилось гораздо больше уверенности в безопасности на улицах Камдена.

Успех стал результатом ряда факторов, главный из которых – общий интерес городского руководства, полиции и жителей. Они просто решили, что с них достаточно насилия и убийств.

М.Г.: Может ли этот опыт быть использован в других городах США?

Д.Ф.: Мой опыт показывает, что универсального метода не существует. В каждом городе ситуация уникальна: где-то у вас может быть слишком много полицейских участков, в других местах их может быть недостаточно. Общей должна оставаться легитимность, исходящая из желания людей жить в безопасности, и желания полиции не подвергать свои жизни излишнему риску.

М.Г.: Необходимо ли подключать к работе полиции других специалистов, например, социальных работников?

Д.Ф.: Опять-таки это зависит от конкретных обстоятельств. Возможно, в каких-то городах, где у полиции слишком много задач, с которыми она не может справиться, эти обязанности необходимо возложить на кого-то другого. В столице Бельгии Брюсселе есть сотрудники по предотвращению преступлений. Они не полицейские, скорее, соцработники. Их задача – выявлять людей с проблемами (обычно это подростки) и вмешиваться до того, как те начнут совершать преступления. Нельзя просто сказать, что задачи X, Y и Z требуется просто забрать у полиции, не зная местного контекста.

М.Г.: Бывали ли случаи в Вашей практике, когда полицейских пытались подставить?

Д.Ф.: Нет, я не помню таких случаев, когда я был генпрокурором. Тогда главной проблемой, с которой я столкнулся, был расовый профайлинг. Полицейских штата Нью-Джерси обвиняли в том, что они избирательно останавливают и обыскивают людей, базируясь на расовых предубеждениях. Мы были первой юрисдикцией в стране, признавшей существование этой проблемы. Это заставило нас прибегнуть к серьезным реформам. Мы установили видеокамеры в полицейских машинах, чтобы иметь представление о том, что происходит на самом деле: когда в инциденте принимают участие двое, у каждого может быть совершено разная интерпретация произошедшего, а человеческая память крайне ненадежна.

Мы также стали вносить в систему записи о подобных задержаниях и досмотрах. Нашей целью было вернуть доверие людей, демонстрируя, что мы пытаемся разобраться в том, что происходит на самом деле. Мы организовали регулярное общение полицейского руководства и чернокожих священнослужителей: они могли обмениваться мнениями и постепенно снижать уровень напряжения. Так мы смогли восстановить доверие к полиции.

Эти встречи проводятся и сейчас, 20 лет спустя. А тогда был настоящий кризис, я говорил с людьми каждый день, потому что боялся вспышек насилия и хотел этого избежать. Теперь такие встречи не считаются чем-то экстраординарным, а являются неотъемлемой частью работы. Их необходимо проводить по всей стране.

М.Г.: Какая была реакция офицеров полиции на требование установить видеокамеры в их автомобили?

Д.Ф.: Это решение тогда было спорным. Полиция была не в восторге. Но, по моему мнению, во многих случаях подобные видеозаписи подтверждают версию полицейского. Сам факт видеозаписи также влияет на поведение как полицейского, так и граждан. Они знают, что видео встречи будет записано, что стимулирует более вежливое поведение обеих сторон. Думаю, это стимулировало надлежащее выполнение профессиональных обязанностей полицейскими и убедило людей в том, что виновных привлекут к ответственности в случае необходимости.