 

Мнение: Власть больше не нуждается в учителях, потому что она сама Великий учитель

07.07.2020, 14:55, Разное

Преподаватель  НИУ ВШЭ полагает, что наступающая в России политическая эпоха ставит  крест на идеях европеизации и просвещения власти. Теперь просвещение в  стране будет осуществляться по северокорейской модели.

Предыдущая политическая эпоха прошла в России под лозунгом  европеизации и просвещения власти. Самые разные люди, от “урбанистов” до  владельцев модных издательств, и от сислибов в университетах и  аналитических центрах до сурковских политтехнологов, исходили из идеи о  том, что чудище, разумеется, обло и озорно, но если поставить ему  лавочку с приятным видом, научить пить тонкие вина, прочитать лекцию о  городских сообществах и утилитаризме, а потом рассказать про мягкую  силу, то оно перестанет лаять и начнется диалог

В  этой логике еще через поколение мы неизбежно оказываемся в прекрасной  России будущего, просто по той причине, что дети нынешних хозяев ренты  уже вполне европейцы. Такова была наша фабианская программа, к которой  все интуитивно склонялись, несмотря на разногласия. От проекта “Арзамас”  до Санкт-Петербургского экономического форума все работали на эту цель.

Новая  эпоха, открывающаяся в эти дни, исходит из противоположной идеи. Власть  больше не нуждается в учителях, потому что она сама Великий учитель. Мы  уже слышали априорно истинные суждения о том, как работает экономика,  право, в том числе международное, нам разъяснен смысл истории двадцатого  века и Второй мировой войны. В России на конституционном уровне  разрешены все проблемы гендерной теории.

Большой  стиль в Просвещении теперь будет строится по пхеньянской модели: бывшим  сислибам раздадут военную форму и блокноты, чтобы они могли ходить за  первым лицом и записывать, склонившись. Вот так стратегия развития  поменялась.

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Источник: Достало



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