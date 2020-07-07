Мнение: Власть больше не нуждается в учителях, потому что она сама Великий учитель

07.07.2020, 14:55, Разное

Преподаватель НИУ ВШЭ полагает, что наступающая в России политическая эпоха ставит крест на идеях европеизации и просвещения власти. Теперь просвещение в стране будет осуществляться по северокорейской модели.

Предыдущая политическая эпоха прошла в России под лозунгом европеизации и просвещения власти. Самые разные люди, от “урбанистов” до владельцев модных издательств, и от сислибов в университетах и аналитических центрах до сурковских политтехнологов, исходили из идеи о том, что чудище, разумеется, обло и озорно, но если поставить ему лавочку с приятным видом, научить пить тонкие вина, прочитать лекцию о городских сообществах и утилитаризме, а потом рассказать про мягкую силу, то оно перестанет лаять и начнется диалог

В этой логике еще через поколение мы неизбежно оказываемся в прекрасной России будущего, просто по той причине, что дети нынешних хозяев ренты уже вполне европейцы. Такова была наша фабианская программа, к которой все интуитивно склонялись, несмотря на разногласия. От проекта “Арзамас” до Санкт-Петербургского экономического форума все работали на эту цель.

Новая эпоха, открывающаяся в эти дни, исходит из противоположной идеи. Власть больше не нуждается в учителях, потому что она сама Великий учитель. Мы уже слышали априорно истинные суждения о том, как работает экономика, право, в том числе международное, нам разъяснен смысл истории двадцатого века и Второй мировой войны. В России на конституционном уровне разрешены все проблемы гендерной теории.

Большой стиль в Просвещении теперь будет строится по пхеньянской модели: бывшим сислибам раздадут военную форму и блокноты, чтобы они могли ходить за первым лицом и записывать, склонившись. Вот так стратегия развития поменялась.

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