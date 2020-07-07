 

Эстония решила поставить Украине пистолеты Макарова

07.07.2020, 14:53, Новости дня

Эстония поставит Украине около 2 тыс. 400 пистолетов Макарова (ПМ) для военнослужащих в Донбассе, сообщил министр обороны страны Юрий Луйк.

Луйк сообщил, что этой поставкой Эстония оказывает поддержку «союзникам, которые уже шесть лет находятся в состоянии войны», передает Deutsche Welle.

По его словам, пистолеты будут поставлены в Украину по просьбе Киева и переданы в распоряжение украинским вооруженным силам.

Отмечается, что пистолеты Макарова, которые были разработаны в советское время и производятся по сей день, уже не используются эстонской армией, так как не соответствуют стандартному калибру стрелкового оружия стран НАТО.

Представитель вооруженных сил Эстонии, однако, подчеркнул, что ПМ, «без всякого сомнения, станут важным компонентом для оснащения украинцев оружием».

Ранее сообщалось, что на Украине собрались переоснастить армию для «противостояния» России. При этом в Верховной раде подчеркивали необходимость модернизировать армию под стандарты НАТО.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Украина получает расширенный доступ к программам военной совместимости и учениям, а также более широкому обмену информацией.



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