 

Ученые: Способность коронавируса поражать легкие при бессимптомном течении доказана

07.07.2020, 14:53, Разное

Китайские исследователи исследовали последствия бессимптомного протекания коронавируса. В ходе работы эксперты из Уханьского университета доказали способность Covid-19 поражать легкие даже в таких случаях.
По данным издания Globalmsk, китайские специалисты в ходе работы изучали показатели компьютерной томографии пациентов больниц. На изображениях, полученных таким методом, в легких были заметны фрагменты, похожие на матовое стекло, которые являлись очагами поражения дыхательных органов инфекцией.

Ученые проанализировали информацию из истории болезни почти шести десятков человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. При этом носителей, у которых не было заметных симптомов, выявили только благодаря задействованию КТ и тестов ПЦР. После начала наблюдения за состоянием здоровья таких госпитализированных только у 27% из них отмечалось легкое ухудшение здоровья. У остальных не было никаких признаков ухудшения здоровья. Однако, исходя из обследования состояния их органов дыхания, они уже были в значительной степени поражены.

Несмотря на происходящие в легких негативные изменения, зараженные с бессимптомным протеканием недуга чувствуют себя хорошо. Результаты работы ученых показывают, что массовое тестирование и КТ необходимо проводить для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации с пандемией, вовремя остановив инфекцию.



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