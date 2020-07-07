«Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку Ивана Сафронова

07.07.2020, 14:53, Новости дня

Коллектив газеты «Коммерсант» опубликовал заявление в поддержку журналиста Ивана Сафронова, задержанного по делу о госизмене.

«Иван проработал в «Ъ» около десяти лет; он фактически пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 года. В этом случае репутация семьи стала частью репутации «Ъ», а сам Иван – частью его души», – говорится в заявлении издания.

Отмечается, что вместе с коллегами по отделу политики он покинул редакцию в мае 2019 года в результате конфликта из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации. При этом в «Коммерсанте» добавили, что его бывшие коллеги по издательскому дому продолжают относиться к нему с безусловным уважением.

«Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван – настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», – говорится в сообщении.

В газете отметили, что людям, обвиненным в госизмене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: «следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены. В результате общественность вынуждена полагаться только на слова спецслужб».

«К делу Ивана Голунова и делу Светланы Прокопьевой теперь добавилось и дело Ивана Сафронова. Мы настаиваем на максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также немедленного допуска адвокатов. «Ъ» будет следить за каждым действием следствия и каждым заседанием суда», – добавили в редакции.

Ранее во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. При этом в Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации.

В ФСБ сообщили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Также во вторник обыски проходят у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.