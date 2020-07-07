Грузинского баскетболиста обвинили в предательстве за намерение играть в ЦСКА

07.07.2020, 14:48, Новости дня

Пользователи социальных сетей Грузии обрушились с гневными выпадами на форварда сборной страны по баскетболу Торнике Шенгелия, который собирается переходить из «Басконии» в ЦСКА, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Стыдно носить на сердце герб российской армии, которая бомбила твою страну», «Рабское самоунижение», «Пощечина обществу», «20 процентов твоей страны оккупировано, политика и спорт неразделимы, враг – он всюду враг», – комментируют в Сети намерение Шенгелия сменить испанский клуб на российский, информирует интернет-портал ambebi.ge.

Меньшая часть комментаторов напоминает, что в российских футбольных клубах играют грузины, которые не подвергаются за это нападкам и гонениям на родине.

Сам 28-летний баскетболист призвал не сомневаться в его патриотизме и любви к родине, если он перейдет в ЦСКА.

В прошлом году футболисты грузинских клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави) вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с надписями: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией». Среди участников акции оказались спортсмены, имеющие гражданство РФ – защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.

В УЕФА заявили, что любая возможная дисциплинарная мера в связи с тем, что грузинские футбольные клубы вышли в футболках с антироссийскими лозунгами, подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии.