ФСБ предотвратила теракт в Астрахани

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07.07.2020, 14:48, Новости дня

ФСБ в Астрахани задержала сторонника «Исламского государства» (запрещено в России), планировавшего устроить террористический акт в городе, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Установлено, что астраханец 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, <…> принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. Сотрудниками УФСБ РФ по Астраханской области пресечена деятельность гражданина РФ», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В коне июня сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт во Владикавказе: сторонник «Исламского государства» готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток.

Мужчина намеревался напасть на здание мэрии Владикавказа и Верховного суда Северной Осетии.



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