Корабли НАТО приближаются к границам России

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07.07.2020, 14:37, Разное

В водах Болгарии и возле Одессы проведут учения
военно-морской группы НАТО. Корабли подплывут к базе Черноморского флота ВМФ
России в Севастополе на расстояние 380 километров.

Командующий группой – испанский капитан Мануэль Агирре
Альдерегиа. Он заявил, что не ожидает проблем, а также отметил, что в альянсе считаются с влиянием Москвы в этих водах. “Это ограничивает свободное
хождение кораблей в некоторых районах Черного моря”, – цитирует Альдерегиа “Утро.ру”.

В мае группа кораблей США и Великобритании на некоторое время
заходила в воды Баренцева моря. Военный эксперт Алексей Хлопотов пояснил, что
такие ситуации не несут угрозы для России и являются штатными, передает Ura.ru.



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