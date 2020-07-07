Корабли НАТО приближаются к границам России

07.07.2020, 14:37, Разное

В водах Болгарии и возле Одессы проведут учения

военно-морской группы НАТО. Корабли подплывут к базе Черноморского флота ВМФ

России в Севастополе на расстояние 380 километров.

Командующий группой – испанский капитан Мануэль Агирре

Альдерегиа. Он заявил, что не ожидает проблем, а также отметил, что в альянсе считаются с влиянием Москвы в этих водах. “Это ограничивает свободное

хождение кораблей в некоторых районах Черного моря”, – цитирует Альдерегиа “Утро.ру”.

В мае группа кораблей США и Великобритании на некоторое время

заходила в воды Баренцева моря. Военный эксперт Алексей Хлопотов пояснил, что

такие ситуации не несут угрозы для России и являются штатными, передает Ura.ru.