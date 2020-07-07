В России за сутки коронавирус сразил более шести тысяч человек

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07.07.2020, 14:37, Разное

Из новых заболевших COVID-19 у 29,9% не было клинических проявлений инфекции. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.

Статистика распределилась следующим образом. В Москве заболели 629 человек, в Санкт-Петербурге – 278, в Московской области 177.

Всего на 7 июля выявлено 694 230 случаев коронавируса в России. Охвачено 85 регионов. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

Как писали “Дни.ру”, коронавирус до начала эпидемии мог находиться в “спящем” виде и активизировался, когда создались благоприятные условия, считают в Оксфордском университете. Эксперты-вирусологи отнеслись к такой теории с сомнением.

Отметим, что из-за коронавируса в России экономика нашей страны может потерять 6% ВВП. Такой прогноз озвучили аналитики Всемирного банка. Сильнее всего за период ограничительных мер пострадала сфера услуг, особенно туризм, ресторанная и гостиничная отрасли.



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