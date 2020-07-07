 

Машину разорвало на две части после столкновения со столбом в Новокузнецке

07.07.2020, 14:30, Новости дня

Трагически завершилась поездка 20-летнего владельца Toyota Mark II по улицам родного Новокузнецка: машина вылетела с дороги, на полной скорости врезалась в столб и протаранила еще три автомобиля. Находившаяся на пассажирском месте 22-летняя девушка погибла на месте. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла вечером 6 июля на проспекте Ермакова. На кадрах видно, как легковушку буквально разорвало на две части после того, как она боком врезалась в мачту освещения. Подоспевшие свидетели помогли выбраться водителю, а вот его пассажирку было уже не спасти.

Лихача отправили на медосвидетельствование. Известно, что за полгода его девять раз штрафовали за различные нарушения, в том числе четыре раза — за превышение скорости.



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