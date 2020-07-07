Рогозин отреагировал на задержание Сафронова за госизмену

07.07.2020, 14:30, Новости дня

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный по подозрению в госизмене, не имел доступа к закрытой информации, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел», – цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, который готовил публикации в газете «Коммерсант» и глубоко разбирался в них.

«Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», – отметил Рогозин.

Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. При этом в Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации.

В ФСБ сообщили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб Североатлантического альянса. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

До трудоустройства в Роскосмос журналист работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.