Захарова заявила о крушении понятия свободы слова в США

07.07.2020, 14:30, Новости дня

Миф о свободе слова и свободе СМИ в США полностью разрешен, это уже свершившийся факт, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы увидели крушение колосса, мы увидели крушение всего того, что многие годы там якобы формировалось, что предлагалось всему миру в качестве образца – вот это все не просто не работает, а это просто все рухнуло. И им только предстоит заново начать дорогу к самим себе, в том числе в сфере свободы СМИ, свободы слова, защиты прав журналистов и вообще понимания, что такое свобода слова», – сказала она на онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

Захарова подчеркивает, что в США сейчас полностью отсутствует даже понимание о том, что такое свобода слова. «Мы видим запреты на использование выражений, которые еще вчера были общедоступными и не вызывали ни у кого никаких сомнений. Мы видим запрет на киноленты, на книги, запрет и снос памятников, которые еще вчера были символами Америки», – передает слова представителя внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Захарова отметила, что предсказать перспективу восстановления разрушенных норм сложно.

«Учитывая, что Соединенные Штаты Америки обладают колоссальной финансовой мощью, колоссальной информационной, медийной мощью с точки зрения инфраструктуры и колоссальным влиянием за счет финансов и инфраструктуры на мировую медиасферу, это также найдет свое отражение – еще просто не докатилась разрушительная волна, но это все еще только предстоит миру на себе испытать», – добавила дипломат.

Напомним, несколько корпораций высказали обвинения в адрес популярных соцсетей, включая Facebook, которые, как утверждается, не принимают необходимых мер против расизма. Корпорации в связи с этим заявили о приостановке размещения рекламы. Среди таких корпораций – Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever.

Позднее в комиссию США по обеспечению равных возможностей при найме на работу подали жалобу на Facebook. На компанию пожаловались афроамериканец Оскар Венесзи, ранее занимавший должность менеджера, и два кандидата на трудоустройство, которых не взяли на работу в соцсеть.