 

Захарова заявила о крушении понятия свободы слова в США

07.07.2020, 14:30, Новости дня

Миф о свободе слова и свободе СМИ в США полностью разрешен, это уже свершившийся факт, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы увидели крушение колосса, мы увидели крушение всего того, что многие годы там якобы формировалось, что предлагалось всему миру в качестве образца – вот это все не просто не работает, а это просто все рухнуло. И им только предстоит заново начать дорогу к самим себе, в том числе в сфере свободы СМИ, свободы слова, защиты прав журналистов и вообще понимания, что такое свобода слова», – сказала она на онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

Захарова подчеркивает, что в США сейчас полностью отсутствует даже понимание о том, что такое свобода слова. «Мы видим запреты на использование выражений, которые еще вчера были общедоступными и не вызывали ни у кого никаких сомнений. Мы видим запрет на киноленты, на книги, запрет и снос памятников, которые еще вчера были символами Америки», – передает слова представителя внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Захарова отметила, что предсказать перспективу восстановления разрушенных норм сложно.

«Учитывая, что Соединенные Штаты Америки обладают колоссальной финансовой мощью, колоссальной информационной, медийной мощью с точки зрения инфраструктуры и колоссальным влиянием за счет финансов и инфраструктуры на мировую медиасферу, это также найдет свое отражение – еще просто не докатилась разрушительная волна, но это все еще только предстоит миру на себе испытать», – добавила дипломат.

Напомним, несколько корпораций высказали обвинения в адрес популярных соцсетей, включая Facebook, которые, как утверждается, не принимают необходимых мер против расизма. Корпорации в связи с этим заявили о приостановке размещения рекламы. Среди таких корпораций – Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever.

Позднее в комиссию США по обеспечению равных возможностей при найме на работу подали жалобу на Facebook. На компанию пожаловались афроамериканец Оскар Венесзи, ранее занимавший должность менеджера, и два кандидата на трудоустройство, которых не взяли на работу в соцсеть.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Welt – ЕС против НАТО — Европа не знает, как быть с турецкой контрабандой оружия в Ливию

30.05 / Ликвидированные в Ингушетии боевики планировали теракты

10.05 / Под Петербургом машина врезалась в лося: 1 погибший, трое пострадавших

09.05 / Германия благодарна за освобождение ее и Европы от национал-социализма

27.04 / Национальный австралийский банк резко сократил дивиденды в условиях пандемии

13.05 / Школам рекомендовали ввести дистанцию между учениками

23.04 / США до сих пор не предоставили данные о местонахождении российских школьников

05.05 / Пилот сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» назвал свою версию трагедии

02.06 / Власти Узбекистана заявили о 187 пострадавших в конфликте на границе с Кыргызстаном

07.05 / Экс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска