В TikTok отреагировали на обвинения в проблемах с безопасностью

07.07.2020, 14:30, Новости дня

Приложение TikTok безопасно для пользователей, аналитики, заявившие о проблемах в безопасности программы, нередко использовали устаревшие версии, сообщил разработчик.

Все сообщения об уязвимостях проверяются и анализируются группой по информационной безопасности, передает 360 со ссылкой на пресс-релиз TikTok.

Ряд таких заявлений оказались бездоказательны, утверждают в компании.

«TikTok уважает частную жизнь наших пользователей и обеспечивает прозрачность по вопросам безопасности и работе приложения нашему сообществу и экспертам», – подчеркнули в TikTok.

Там пояснили, что всегда предлагают обновить приложение до последней версии, и стараются предупреждать пользователей о возможных угрозах.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти рассматривают возможность запрета работы китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов.

Напомним, в конце июня власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений из-за их «пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны».

В мае TikTok опередил по выручке от покупок внутри приложения YouTube, Netflix и Tinder. Суммарная выручка мобильного приложения TikTok и его китайского аналога Douyin в апреле составила 78 млн долларов.