 

Золотовалютные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума

07.07.2020, 14:25, Новости дня

Международные резервы Украины в июне выросли более чем на $3 млрд (на 12,4%) и к 1 июля достигли $28,52 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

“Последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года. Существенный рост в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом и связанного с этим финансирования, так и наращиванием покупки валюты на межбанковском валютном рынке”, – сказано в сообщении.

В частности, Украина в течение июня получила $2,1 млрд от МВФ, €500 млн – от Евросоюза, еще €353,3 млн правительство привлекло с помощью размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте. На межбанке в течение июня НБУ выкупил $1,16 млрд.

В течение предыдущего месяца Украины выплатила по внутренним и внешним обязательствам $1,19 млрд.

“Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка”, – подчеркнули в Нацбанке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Коллекторы ожидают рост числа кредитных неплательщиков

23.06 / Полиция спасла памятник Эндрю Джексону от демонстрантов

03.06 / Политолог: РФ выиграла несколько раундов информационной войны

21.04 / Полиция открыла производство из-за незакрытия одесского рынка “Привоз”

23.06 / Госдепартамент признал четыре китайских СМИ иностранными миссиями

10.04 / Коллекторы заработают на кризисе: должников станет больше

19.06 / Тульская медсестра в бикини стала моделью

06.05 / Трамп осмотрел новую фабрику по производству масок в Аризоне

02.06 / Поправки в Конституцию: 1 июля самый удачный и безопасный день для голосования

05.05 / Московская биржа открылась ростом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска