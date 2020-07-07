Золотовалютные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума

07.07.2020, 14:25, Новости дня

Международные резервы Украины в июне выросли более чем на $3 млрд (на 12,4%) и к 1 июля достигли $28,52 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

“Последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года. Существенный рост в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом и связанного с этим финансирования, так и наращиванием покупки валюты на межбанковском валютном рынке”, – сказано в сообщении.

В частности, Украина в течение июня получила $2,1 млрд от МВФ, €500 млн – от Евросоюза, еще €353,3 млн правительство привлекло с помощью размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте. На межбанке в течение июня НБУ выкупил $1,16 млрд.

В течение предыдущего месяца Украины выплатила по внутренним и внешним обязательствам $1,19 млрд.

“Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка”, – подчеркнули в Нацбанке.