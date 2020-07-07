“Не будем копаться в грязном белье”: жених Марии Куликовой рассказал о новом романе

07.07.2020, 14:23, Разное

Слухи о том, что актриса Мария Куликова замечена с новым мужчиной, появились еще несколько лет назад. Девушка долгое время не афишировала имя избранника, но настоятельно рекомендовала подписчикам быть повнимательнее, и тогда они поймут, кто стал этим счастливчиком. Но Куликовой не удалось тщательно скрыть своего возлюбленного. Бывшая жена Виталия Кудрявцева не смогла удержаться от комментариев и огласила подробности из личной жизни экс-супруга. Серафима Низовская публично рассказала, что их общий наследник часто гостит в доме Куликовой и проводит время с сыном Марии.

Сам же актер отказался подтверждать свой роман с Куликовой и только добавил, что с Марией он снимался в трех проектах, а это может свидетельствовать только о рабочих отношениях. Более того, Кудрявцев заявил, что никогда не обсуждал свою личную жизнь с журналистами и не намерен начинать. Актер посетовал, что общественность должна знать только о карьерном и творческом росте мужчины, но не о том, с кем он спит, живет и гуляет.

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Публикация от Мария Куликова (@m.kulikova77) 6 Янв 2020 в 9:46 PST

Удивил и тот момент, что Борис Корчевников лично пригласил Виталия на программу “Судьба человека”, но получил грубый отказ. По словам актера, на передаче все “грязное белье” переворошили бы.

Стоит отметить, что уже около пяти лет СМИ обсуждают тайные отношения артиста с Марией. Поговаривают, что пара планирует расписаться. Но официального заявления от актеров все еще не последовало.