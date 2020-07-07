СК собрался предъявить Верзилову обвинение по делу о неуведомлении о втором гражданстве

07.07.2020, 14:16, Новости дня

Следственный комитет РФ (СК) в ближайшее время предъявит акционисту, участникуарт-группы «Война», издателю «Медиазоны» Петру Верзилову обвинение в том, что он не уведомил о наличии у него второго гражданства, информирует пресс-служба ведомства.

В отношении Верзилова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»), говорится в сообщении на сайте СК.

Санкция за нарушение статьи предполагает штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов.

«Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в ведомстве.

Ранее, в июне, в отношении Верзилова был составлен протокол о мелком хулиганстве.