 

«Молодежка ОНФ» начала использовать военную технику для работы в Тулуне

07.07.2020, 14:16, Новости дня

«Молодежка ОНФ» продолжает восстановительные работы в городе Тулун Иркутской области после наводнения в 2019 году. Участники команды начали использовать военную технику, чтобы привести в порядок территорию и освободить улицы от разрушенных строений.

Экскаватор на базе «Камаза» и инженерная машина разграждения сносят аварийные постройки. Ежедневно задействовано более 10 единиц техники, в том числе и тяжелая – бульдозеры, самосвалы, погрузчики, фискари. На сегодняшний день в порядок приведено около 12 гектаров площади, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

«Работа проходит в ежедневном формате, без выходных. Мы засыпаем болота, организовали технологическую площадку для стоянки военной техники. У «Молодежки ОНФ» есть идея: после того, как наведем порядок, оборудовать в районе ЛДК спортивную площадку. Хотелось бы назвать ее «Молодежная», – сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Военная техника будет работать в ЛДК до тех пор, пока участники команды  максимально не освободят микрорайон от полуразрушенных строений.

«При такой поддержке мы быстрее приведем микрорайон в порядок. Дома, в которых до сих пор живут люди, не сносим. Ситуации бывают разные: кто-то еще не выбрал новое жилье или в процессе оформления жилищного сертификата. Работаем персонально с каждым, проводим подворовой обход. Остальная территория, которая серьезно захламлена, нуждается в расчистке и дальнейшем благоустройстве», – отметил Кастюкевич.

Группа «Молодежки ОНФ» приступила к работе в Иркутской Области с 15 июня. 50 человек – участники команды из разных регионов страны оказывают юридическую и адресную помощь жителям, а также проводят повторный мониторинг проблем, которые остались спустя год после наводнения. Мониторинг проходит в 3 районах: Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском. Уже опрошено около 1200 человек.



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