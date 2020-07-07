К главреду «Холода» Бекбулатовой пришли с обысками

07.07.2020, 14:08, Новости дня

У главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой утром во вторник проходят обыски, об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора», адвокат Павел Чиков.

Бекбулатова сообщила о приходе правоохранителей утром, после чего перестала выходить на связь, передает РБК со ссылкой на Чикова.

По мнению адвоката, обыски могут быть связаны с делом советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, с которым знакома Бекбулатова.

В ГУ МВД сообщили, что не в курсе обысков у главреда «Холода».

Бекбулатова с 2012 по 2017 годы работала в издании «Коммерсант», где также работал и Сафронов. Позже она печаталась в издании «Медуза».

Тем временем адвокат Олег Елисеев не может установить связь с задержанным по подозрению в государственной измене Сафроновым, сказал РИА «Новости» коллега защитника Сергей Бадамшин.

Елисеев, по его словам, прибыл в следственное управление ФСБ.

«Елисеев обозначился на КПП, дежурный КПП связался с дежурным управления, тот перезвонил обратно на КПП, и там сообщили, что информацией о нахождении Сафронова в здании не располагают», – сказал Бадамшин.

Ранее во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. При этом в Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации.

В ФСБ сообщили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.