 

Блогеру Мирзеханову сократили срок наказания за участие в ИГ

07.07.2020, 14:08, Новости дня

Апелляционный военный суд на два месяца смягчил наказание блогеру Алибеку Мирзеханову, признавшему вину в участии в деятельности «Исламского государства».

Как сказал его адвокат Шамиль Яндарбаев, приговор вступил в силу. «Сегодня апелляционный военный суд изменил приговор Мирзеханову и снизил ему срок наказания на два месяца. Приговор вступил в законную силу», – передает ТАСС слова защитника.

В феврале 2020 года Мирзеханов признался, что участвовал в деятельности ИГ и оформил явку с повинной.

Напомним, в апреле приговором суда Мирзеханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима.



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