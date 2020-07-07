Лиза Арзамасова встречается с Ильей Авербухом: первые фото пары

07.07.2020, 13:55, Разное

Есть такие знаменитости, которым – при всей своей известности и популярности – отлично удается скрывать личную жизнь. В числе них, например, звезда сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, театральная актриса и попечитель фонда “Старость в радость” – Лиза Арзамасова. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по “Папиным дочкам” и театру) и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно – дружба и только. Теперь наконец карты раскрыты.

В распоряжении HELLO.RU оказались фотографии 25-летней Лизы с ее избранником – им оказался 46-летний Илья Авербух, продюсер собственных ледовых шоу, хореограф в фигурном катании и бывший фигурист. Информацию Лиза подтвердила нам лично, пожелав сохранить остальные подробности отношений в тайне.

Илья Авербух также не любит рассказывать о своей личной жизни. Недавно он дал интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала, в котором затронул тему развода с Ириной Лобачевой и рассказал о том, почему забрал их сына к себе.

Это наше совместное решение. Почти три года Мартин живет со мной. Мы вдвоем проходим его период становления. Я не выставляю это напоказ, не фотографируюсь на обложках, не позиционирую как какой-то подвиг. Мы просто вместе. С мамой он общается.

В жизни Иры возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине, и я просто его забрал. Я очень надеюсь, что у Иры все будет хорошо и она пройдет эти сложные этапы. Еще раз говорю, что они с Мартином общаются. Между ними нет пропасти и разрыва.

Почитать интервью Ильи Авербуха журналу HELLO! можно здесь.