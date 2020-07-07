 

Советник генерального директора Роскосмоса задержан

07.07.2020, 13:54, Новости дня

Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И. И.», – сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене.

«На данный момент проводятся следственные мероприятия», – подчеркнули в Роскосмосе,

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Во время карантина россияне стали чаще покупать водку в большой таре

24.04 / VOAэкспресс 23 апреля 2020

07.06 / Мексика отказалась поддержать решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти

01.07 / Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом России

09.05 / 24 Horas – США накрыла небывалая со времён Великой депрессии безработица

30.04 / Минкомсвязь и ФАС не поддержали идею приоритизации интернет-трафика

15.06 / Канада возвращает в Украину военных инструкторов. Миссия была свернута в апреле из-за коронавируса

21.06 / Европарламент призвал страны “Восточного партнерства” к деолигархизации

22.04 / Путин и Меркель провели переговоры

30.06 / ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска