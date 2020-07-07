Советник генерального директора Роскосмоса задержан

07.07.2020, 13:54, Новости дня

Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И. И.», – сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене.

«На данный момент проводятся следственные мероприятия», – подчеркнули в Роскосмосе,