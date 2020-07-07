Советник генерального директора Роскосмоса задержан
07.07.2020, 13:54, Новости дня
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И. И.», – сообщили в Роскосмосе.
В госкорпорации подчеркнули, что Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене.
«На данный момент проводятся следственные мероприятия», – подчеркнули в Роскосмосе,
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Русская служба «Голоса Америки»
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