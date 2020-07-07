В ООН назвали удар США по Сулеймани «произвольным убийством»

07.07.2020, 13:54, Новости дня

Следователь ООН по правам человека заявил, что удар США в январе этого года, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, был «произвольным убийством», и что ответная ракетная атака Ирана не была оправдана.

«Не было представлено никаких доказательств, что именно генерал Сулеймани планировал неминуемую атаку на интересы США, особенно в Ираке, что требовало немедленных действий и было бы оправдано», – заявила спецдокладчик по внесудебным и произвольным казням Аньес Каламар в своем докладе Совету ООН по правам человека.

Удар был нанесен, когда колонна с Сулеймани выезжала из аэропорта Багдада. В результате удара также были убиты высокопоставленный иракский военный чиновник и четыре бойца иракских Сил народной мобилизации.