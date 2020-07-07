 

На расчет отпускных борющимся с COVID-19 врачам выделят более 5 млрд рублей

07.07.2020, 13:53, Новости дня

Правительство намерено выделить свыше 5 млрд рублей на расчет отпускных и компенсации за отпуск медицинским работникам, получавшим выплаты за борьбу с коронавирусом, сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Рассмотрим вопрос о выделении более 5 млрд рублей врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорых, работающих по всей стране, а также сотрудникам медицинских организаций, подведомственных органам власти, всем тем, кто ежедневно продолжает работать и помогать больным (с) коронавирусом», – приводит слова Мишустина ТАСС.

Он пояснил, что это затронет выплаты отпускных или компенсации за отпуск, от которого медики были вынуждены отказаться. «При их расчете будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты», – добавил премьер.

Также правительство выделит дополнительные средства для выплат пособий безработным.

Мишустин указал, что, по поручению президента, правительство подписало постановление о продлении до конца августа срока, во время которого безработные получают повышенные пособия.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей», – отметил он.

Ранее Минтруд сообщал, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. на детей до 16 лет получили 26 млн семей. До этого правительство выделяло еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

03.07 / Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком

06.06 / Крушение легкомоторного самолета в США: 3 погибших

20.06 / Из-за подтоплений на дорогах москвичам посоветовали отказаться от поездок

20.06 / На Кубани состоялась торжественное захоронение 12 советских летчиков

29.04 / Министр здравоохранения Тульской области заболел COVID-19

20.04 / Благоустройство в рамках нацпроекта началось в Новосибирской области

23.05 / Москвичам сказали, когда завершатся аномальные холода

04.06 / Вирусолог сравнил эффективность шведских противоэпидемических мер с российскими

27.04 / Уральского священника лишили права проповеди после отрицания коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска